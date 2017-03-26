雄介讚 雄中打造校友會館4/1揭牌

我要評比

高雄中學即將邁入創校百年，雄中校友會打造了一座校友會館，這是全國首座高中校友會館，將在校慶4月1日揭牌啟用。

日治時代，日本政府為讓州內日本人子弟可就近升學，於是在1922年(大正11年)2月籌設第一所州立中學校，高雄三塊厝因地理位置、衛生環境最佳脫穎，於是創立「高雄州立高雄中學校」，1927年有第一屆畢業生。

雄中在南台灣化育出很多優良子弟，不管政界、醫界或是商界都有傑出表現，估計雄中到第100屆有約8萬名畢業生。

為了凝聚雄中人對學校的向心力，雄中校友會打造國內獨特的高中級校友會館，已廣發英雄帖，邀請海內外、失散的雄中人於今年校慶4月1日返校，參與校友會館揭牌活動。

為了迎接百年校慶，雄中去年開始，舉辦雄中人「30重聚」活動，25日舉辦民國76年畢業的校友會，他們安排雄中文物回顧展、親子籃球賽、雄中父子及父女檔集合，及百人加入校友會活動等，一起回憶各自的高中時光。

雄中校友會館設在高雄市海邊路100號，會長徐永昌率校友會幹部校友發出動員令，希望有更多校友共襄盛舉。

校友會館將提供聚會聯誼、辦小型活動，盼凝聚校友力量關懷母校並推動公益。1060326

(中央社)