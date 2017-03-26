親友齊聚好萊塢 追憶黛比雷諾母女
好萊塢明星母女檔黛比雷諾與嘉莉費雪去年底相繼辭世，親朋好友今天齊聚好萊塢山莊，與數以百計的致意者一同追憶這兩人精彩的一生。
喜劇演員丹艾克羅德（Dan Aykroyd）及歌手詹姆仕布朗特（James Blunt）也在前往林茵紀念公園（Forest Lawn cemetery）的明星之列，黛比雷諾與嘉莉費雪去年12月接連過世後，於此緊鄰長眠。
「今日美國報」（USA Today）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，在星際大戰（Star Wars）系列電影飾演莉亞公主（Princess Leia）而聲名大噪，成為世界知名女星的嘉莉費雪（Carrie Fisher）去年心臟病發離世，享壽60歲。
84歲的黛比雷諾（Debbie Reynolds）曾以知名電影「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）演出贏得觀眾喜愛，嘉莉費雪傳出噩耗的隔日，她在兩人生前比鄰而居的比佛利山莊為其安排後事時，因腦溢血辭世。
參與紀念活動的與會者能觀賞到由這對母女在演藝生涯中留下的照片，以及與親近家人的合照剪輯而成的影片，伴以星際大戰作曲家約翰威廉斯（John Williams）製作的音樂。
現場也能看到黛比雷諾與嘉莉費雪及她女兒比莉盧德（Billie Lourd）最後1次同台的影片。
嘉莉費雪在1970年代與歌手兼作曲家保羅賽門（Paul Simon）結為連理前，曾與丹艾克羅德有過婚約，她的這位前未婚夫與透納經典電影頻道（Turner Classic Movies）主持人班曼奇維茲（Ben Mankiewicz）都在這場紀念活動上致詞。
法新社報導，丹艾克羅德回憶，他曾以哈姆立克急救法救了被抱子甘藍噎到的嘉莉費雪1命，
他悲嘆：「如果我當時與我們這位親愛的大明星在一起，我也許就能再救他1次。」
兩人的粉絲在活動開始數小時前就排成長列，手上戴著護腕寫著：「黛比與嘉莉，永存我心。」
同樣葬於林茵紀念公園的名人包括曾在1956年電影「之子于歸」（The Catered Affair）飾演黛比雷諾母親的蓓蒂戴維斯（Bette Davis），以及黛比雷諾的好友李柏芮斯（Frances Liberace）。（譯者：中央社廖禹揚）1060326
(中央社)
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