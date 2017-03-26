侯怡君爆哭為人妖說道歉：我變成那個我最討厭的霸凌者！

侯怡君為人妖說暴哭致歉。（粘耿豪攝）

侯怡君向導演鄭文堂致歉。（林淑娟攝）

侯怡君現身爆哭。（林淑娟攝）

侯怡君現身爆哭。（林淑娟攝）

侯怡君日前在民視《媽媽不見了》新戲記者會上，用歧視性用語直指利菁「人妖就是人妖」，引來社會及網友一片撻伐，她26日與劇組至淡水宣傳新戲時受訪，表示經過2、3天的沈澱和自我檢討，想對關心性別議題和跨性別的朋友說：「因為我不當用詞那句話，間接不小心傷害到你們，感到非常非常抱歉，我真的是無心的、不是故意的，這不是我的初衷，對不起，間接傷害到妳們，我真的感到非常內疚。」

她說，因為這次這次的錯誤，她學習也正視到很多，長期一直支持多元成家的她，也會在這次錯誤裡，自我改進、自我檢討。她爆哭說：「我很討厭霸凌者，我卻變成那個我最討厭的人，這是我自己最該檢討的！」至於過去與利菁的恩怨，她說自己正努力學習放下。

她除了數度對被傷害的跨性別朋友致歉，也表示，衷心希望這是一部大家很用心努力的做的好戲，不要因為她個人的錯誤而否定了這部好戲。她也聲淚俱下向導演鄭文堂、楊貴媚、蔡振南、鍾欣凌、何豪傑等演員及工作人員道歉：「對不起，因為我拖累了大家，因為我，讓大家模糊了焦點，傷害到這部戲，導演，對不起！」

(中時)