調查：半數民眾不要教官退出校園

黃昆輝教授教育基金會今天公布對教育議題的民意調查。（林志成攝）

民眾的想法跟政府不一樣！今天公布的一項調查指出，有小孩就學的家長中，表示國中小老師合理退休年齡為50~54歲的比率相對較高，衝擊政府年金改革；至於教官是否該退出校園，高達49.6％不同意，同意的則是39.3％。

針對各項教育議題，黃昆輝教授教育基金會在3月對年滿20歲民眾進行調查，完成1073件有效樣本，在95％信賴水準時的抽樣負差是正負3％，今天公布結果。

調查指出，24.2％受訪民眾認為技職教育最不受重視，其次是幼兒教育19.9％、國民教育14.0％、大學教育11.9％。曾任台灣省教育廳長的黃昆輝說，技職教育被忽視，技職生都去升學，企業界找不到技術人力，這是教育偏差、也是誤人子弟。

政府正進行年金改革，打算延後教師的退休年齡，不過調查指出，目前國中小老師平均退休年齡是53歲，有29.5％受訪民眾認為合理退休年齡是50~54歲，其次為60~64歲（26.2％）、55~59歲（24.4％）、65歲以上（8.2％）。

進一步交叉分析，家中有小孩讀國中、國小及幼稚園者，表示國中小老師合理的退休年齡為50~54歲的比例相對較高，分別達35.8％、32.8％與36.5％。

黃昆輝教育基金會民調小組成員、前台北市教育局副局長馮清皇說，他幾年前當小學校長時，每個學年編班完成，有班級老師年齡較高一點，家長就會來反應，希望自己小孩讓年輕、有活力的老師來教。因此，家長想法和政府年金改革的方向不是那麼一致。

此外，教育部正在推動學校教官退出校園，節省下來的經費改用來聘請輔導人員或保全人員。不過調查指出，有39.3％受訪民眾表示同意此做法，但不同意的卻高達49.6％，11％無明確反應。

黃昆輝教育基金會民調小組召集人、前台師大教授郭生玉說，教官在校園裡面扮演秩序生活的管理者角色，負責處理吸毒、霸凌等議題，有些學校相當依賴他們，因此不贊成他們退出校園。

(中時)