淘寶店賣iPhone被拒收 快遞退回變山寨機
大陸出現網商在網上賣蘋果iPhone手機，顧客選擇貨到付款，到貨後被顧客拒收，而退回來的卻是一部仿造的蘋果山寨機。
《成都商報》報導說，近日，在成都開淘寶店的張女士，就遇到了這樣的頭疼事。
張女士仔細檢查所有的退貨，這部退回的二手iPhone 6s，表面上卻是iPhone 7的外觀。這根本不是一部iPhone手機，而是一部山寨機。「這個山寨機的作業系統、硬體以及機身厚度、重量都與正規的蘋果手機嚴重不符。」張女士說。
據瞭解，顧客在張女士的淘寶店內下單一部價格為2829元人民幣的二手玫瑰金iPhone 6s手機，支付方式為貨到付款。1月25日，寄出的手機被顧客拒收，單號資訊顯示為「因收方客戶未支付相關費用」。2月7日，手機被退回成都，張女士當面拒收。
張女士告訴記者，一直向顧客打電話，但是顧客的電話始終是空號。由於聯繫不到顧客，她只好向順豐公司投訴。
四川順豐速運有限公司公共事務部工作人員說，在退件被張女士拒收的第2天，順豐方面就收到了張女士的投訴，隨後公司進行調查，同時也向北京當地警方報案。「調查結果還沒出來，目前瞭解的是，在快件在達到北京之後，收件方沒有拆開快件，隨後直接原裝退回成都，但我們發現這個快件在運送途中，封裝用的膠帶有被劃開過的痕跡。」張女士的快件被調包情況屬實，調查還在繼續進行。
北京方面的當事快遞員，已經自動離職，但不知道是否和此事相關。
(旺報)
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