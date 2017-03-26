關30年要出獄他卻不開心，為什麼？

阿耶出獄後舉目無親，幸獄方積極為他找到棲身之所。（許素惠攝）

60餘歲的「阿耶」進出監獄6次，大半人生都在牢籠度過，刑期屆滿要出獄，卻不見他開心。因為他父母雙亡，手足失聯，無家可歸，即便要當個四處遊蕩的街友也沒辦法，因頸、脊椎開刀等需坐輪椅，雲林監獄費了九牛二虎之力，終於幫他找到家。

疾病纏身的阿耶自幼家境困頓，父母無力撫養，他與兄弟姐妹出生後皆送人領養。從小不愛讀書，小二即輟學，12、13歲開始混跡江湖，因大字不識幾個，謀職處處碰壁，讓他大感挫折，於是自暴自棄，結識一票損友，吃、喝、嫖、賭樣樣都來。

回首年少輕狂又荒唐的歲月，阿耶說，當沒錢花的時候，就想盡辦法偷、拐、搶、騙，從沒想過後果，代價就是入監6次，加總30年之久的刑期，在鐵窗耗盡一半生命。

刑期再久終有盡，阿耶刑滿要出獄，臉上卻看不出要重獲自由的喜悅，教化科長吳聰汝納悶地關心，才知道他的困境，不但爸媽都已不在，手足也在幼年因送養而完全失聯，出獄後無親人可依靠接納，孤伶伶的一個人，老弱疾病纏身，健康每況愈下，即使想當個自由自在的遊民也是奢望，因得以輪椅代步。

獄方協助阿耶就醫鑑定，取得身心障礙手冊，再聯繫通報他戶籍所在地的新北市社會局，請求幫忙安置就養事宜。經更生保護會雲林分會及新北社會局安排，終於為他找到家，安置於新北市愛滬發展中心。

(中時)