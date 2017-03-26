泰國蜂蜜出名 台商深耕數十載
許多遊客到泰國，帶回的伴手禮中大多有蜂蜜，原因是泰國以農立國，又以泰北龍眼蜜最佳，一群台商在養蜂採蜜已經數十年，除銷售本地外，還銷售台灣和日本等地。
泰國北部多半是丘陵地，氣候非常適合龍眼和荔枝的生長，在台灣養蜂市場逐漸飽和的情況。有不少台灣人到泰國北部來試試機會，並引進台灣農業技術，泰北龍眼的種植面積愈來愈多，除清邁省外，南奔省、南邦省等地也都有台商養蜂的身影，每年3月龍眼花開時就是採蜜最佳時機。
現任泰北台商聯誼會長程日德、名譽會長徐王發和泰北台灣同鄉聯誼會創會會長張榮?都是專業養蜂農，30年前陸續來到泰北，由於泰北氣候非常適合龍眼和荔枝的生長，蜂蜜的品質和產量都非常穩定。
也因台灣專業蜂農為龍眼花授粉，泰北的龍眼產量也十分驚人，除了龍眼的鮮果市場外，龍眼乾（桂圓）在中國大陸的市場規模更是令人咋舌，在泰北也有台商的龍眼干工廠，每年7-8月間，工廠一週的進貨量就等於台灣全年龍眼的產量。遊客若是到泰北地區，別忘帶上特產蜂蜜和龍眼乾。1060326
(中央社)
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