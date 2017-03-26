姚文智批柯P「古蹟殺手」 菊元百貨未列古蹟

我要評比

姚文智（左）表示，台南能有賴神，柯文哲就別當古蹟殺手！（方濬哲攝）

「菊元百貨」老照片在現址上示意重現。（方濬哲攝）

全台第一間百貨公司「菊元百貨」，被台北市文資審議會評定為歷史建物，而非古蹟。台南林百貨比菊元晚2天開幕，卻被判定為古蹟，文資團體跟民進黨立委姚文智一同召開記者會，姚文智表示，台南能有賴神，柯文哲就別當古蹟殺手！希望市府重新認定，並且恢復菊元原貌。

(中時)