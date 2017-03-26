3.5個月來最低！ 中油宣布汽柴油降0.2元、0.3元

中油公司今日公布，明日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.2元、各式柴油價格每公升0.3元。調降後95無鉛汽油每公升25.1元，比今年1月初的高點26.8元相比，已降了1.7元，是3個半月來的低點，小客車加滿50公升能省85元，可買一個便當。

中油公司指出，本周國際油價雖因石油輸出國組織(OPEC)考慮延長減產協議停止大幅下跌，但受到美國商用原油庫存續增及頁岩油產量創新高的影響，國際油價仍呈現疲弱行情。

中油公司表示，本周調價指標7D3B週均價為每桶49.70美元，較前週50.14美元，下跌0.44美元，新台幣兌美元匯率升值0.308元，國內油價依公式計算跌幅為1.49％，汽、柴油每公升各調降0.2元、0.3元。

中油公司表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.6元、95無鉛汽油每公升25.1元、98無鉛汽油每公升27.1元、超級柴油每公升21.2元。

油價自今年元月以來整體呈現跌勢，相對高點落在1月2日，當時92無鉛汽油每公升為25.3元、95無鉛汽油每公升為26.8元、98無鉛汽油每公升為28.8元、超級柴油每公升為23元。

此次是近期油價連3度調降，也是3個半月來的低點，調降後，95無鉛汽油的售價和1月2日相比，已降了1.7元，小客車加滿50公升，可省下85元。

(中時)