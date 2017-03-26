清明前後 澎生命紀念館見掃墓人潮
清明時節雨紛紛，澎湖縣內各公私納骨堂塔或公墓區，都提前開放，澎湖最大的菜園生命紀念館已可見掃墓祭祖的人潮，對祖先展現慎終追遠的傳統。
今年的清明假期，將自4月1日起至4日一連4天假期，是清明掃墓的高峰期。
由於受到連假等影響，不少旅外的鄉親都趁著連假前的週休，提前返鄉掃墓祭祖，澎湖縣政府與1市5鄉等菜園、烏崁與隘門等生命紀念館和納骨堂塔，都提前開放，雖然天濕冷，飄著小雨，卻出現一家大小等民眾掃墓祭祖的人朝，來向祖先表達追思。
澎湖縣政府尊重多元宗教及擴大服務民眾，生命紀念館將於清明節連假辦理法會，其中道教法會：菜園和隘門分別在4月1日和3日上下午各1場；基督教省墓追思禮拜在2日下午3時至4時30分；天主教為亡者祈禱彌撒在3日上午9時30分至10時30分，籲請民眾屆時配合。1060326
(中央社)
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