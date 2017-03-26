帥氣跳躍被P成馬力歐 周董放話向歌迷宣戰

周杰倫帥氣照片被P成馬力歐，在網路掀起瘋傳。(圖/周杰倫臉書)

周杰倫和昆凌婚後育有女兒小周周，目前雖懷有第二胎兒子，但兩夫妻仍四處趴趴走，日前到瑞士少女峰游玩時，周杰倫難得俏皮曬出一張帥氣跳躍照，未料竟被網友惡搞成「超級瑪利歐」，這神來一筆逗得網友笑翻。

周杰倫世界巡演正如火如荼展開。(圖/本報系資料照)

周杰倫在結束倫敦演唱會後，便帶著昆凌到瑞士著名景點少女峰遊玩，由於景色宜人也讓周董心情大好，縱身跳躍大展帥氣模樣，不過有網友則將周杰倫跳躍照P圖，把他與經典遊戲「超級瑪利歐」背景融為一體，只見他頓時化身為電玩主角，除了要避開地上反派角色，還要朝頭頂撞出錢幣，模樣相當逗趣。

事後周杰倫看到這張照片，也發文寫道「我只能说，這位網友很有梗…你再比我好笑試看看」，似乎在跟對方下戰帖，對此也引來大批粉絲留言「地表最帥老爸4ni」、「哎呦~不错哦！鞋子特大号，踩扁大香菇」、「這樣太危險 飛太遠」，在網路掀起討論熱潮。

(中時電子報)