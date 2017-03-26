香港特首大選 林鄭月娥勝出

下屆香港特首確定由林鄭月娥出任。(圖/新華社)

香港今天(26日）舉辦特首大選，候選人林鄭月娥得票數777張，大勝曾俊華的365票，確定勝出。另名候選人胡國興僅得21票，較取得180名選委提名時，相去甚遠。

選舉投票於當日上午9時至11時舉行，主投票站及中央點票站均設於香港會展中心。行政長官選舉委員會近1200名委員以無記名方式，對曾俊華、林鄭月娥和胡國興3名候選人進行投票。根據香港基本法和香港特區行政長官選舉條例，候選人取得超過600張有效選票即勝出。

經過一個多小時的點票後，香港特區選舉管理委員會宣佈，林鄭月娥獲得777票，曾俊華獲得365票，胡國興獲得21票，林鄭月娥當選為香港特區第五任行政長官人選。

林鄭月娥曾任香港政府前政務司司長、前發展局局長，屬於建制派（親中共派）。在她當選後，將成為香港首位女性行政長官，亦是開埠以來首位女性管治者。

(中時電子報)