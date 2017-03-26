再為人妖說道歉 侯怡君淚崩「這不是我的初衷」
藝人侯怡君日前加入利菁與羅霈穎「紅鞋怨」戰局，脫口罵「人妖就是人妖」，被網友譙到臭頭，今（26日）她出席《媽媽不見了》記者會，再提此事特地鄭重道歉，落淚表達內疚。
侯怡君在經過2天的沈澱和檢討後，今也對關心性別議題和跨性別的朋友道歉，她表示自己一直都支持多元成家，但因為不當用詞，間接傷害到他們，「我真的是無心的、不是故意的，這不是我的初衷，對不起，我真的感到非常內疚。」
她也因為自己模糊了焦點，向導演、演員及工作人員致歉，希望大家不要因為她，而否定了這部好戲，講到最後忍不住淚崩，「我很討厭霸凌者，我卻變成那個我最討厭的人，這是我自己最該檢討的！」她也表示會努力學習放下和利菁恩怨。
(中時電子報)
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