傳馮世寬軋一角 國防部：沒聽說

我要評比

外傳國防部長馮世寬將在國軍形象連續劇「最好的選擇」擔綱演出，國防部發言人陳中吉今天表示，目前沒有聽說，也沒有規劃找陸軍少尉軍官孟霆飾演男主角。

國防部將推出國軍形象連續劇，預計9月播出，目前已完成招標，由導演梁修身執導，劇名暫定「最好的選擇」，預計4月中開拍。

國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳日前透露，國軍形象連續劇劇本已完成，男女主角大致底定，「有亮點」，符合年輕人形象。

媒體報導，男主角傳出將由身高逾185公分的陸軍儀隊孟霆演出。不過，陳中吉上午受訪表示，目前沒有規劃找孟霆飾演男主角。

也有媒體報導，劇組人員正在研議讓馮世寬擔綱演出男主角的父執輩的人物，甚至不排除飾演國防部長一角，強調國軍對官兵的照顧。陳中吉表示「目前沒有聽說」。1060326

(中央社)