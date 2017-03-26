傳馮世寬軋一角 國防部：沒聽說
外傳國防部長馮世寬將在國軍形象連續劇「最好的選擇」擔綱演出，國防部發言人陳中吉今天表示，目前沒有聽說，也沒有規劃找陸軍少尉軍官孟霆飾演男主角。
國防部將推出國軍形象連續劇，預計9月播出，目前已完成招標，由導演梁修身執導，劇名暫定「最好的選擇」，預計4月中開拍。
國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳日前透露，國軍形象連續劇劇本已完成，男女主角大致底定，「有亮點」，符合年輕人形象。
媒體報導，男主角傳出將由身高逾185公分的陸軍儀隊孟霆演出。不過，陳中吉上午受訪表示，目前沒有規劃找孟霆飾演男主角。
也有媒體報導，劇組人員正在研議讓馮世寬擔綱演出男主角的父執輩的人物，甚至不排除飾演國防部長一角，強調國軍對官兵的照顧。陳中吉表示「目前沒有聽說」。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。