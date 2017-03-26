林鄭月娥當選香港特首　得票逾700票

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香港行政長官（特首）選舉今天舉行，根據現場媒體初步點算，前政務司長林鄭月娥已獲得超過700票，得票過半，成為香港主權轉移以來第4位特首、第1位女性特首。

本屆香港特首由1194名選舉委員會委員投票選出。選前林鄭月娥即被視為北京當局屬意的香港特首人選。

林鄭月娥歷任香港社會福利署署長、房屋及規劃地政局常任祕書長、香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長、民政事務局常任祕書長、發展局局長、政務司司長。1060326

(中央社)