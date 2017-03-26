空服員工會：過半長榮空服員入工會

桃園市空服員職業工會今表示，會裡人數已確定超過長榮航空公司空服員的一半以上，已取得團體協約法的協商資格，將於明天召開記者會，宣示工會將踏出勞資關係的第一步。

桃園市空服員職業工會今天發聲明指出，從去年7月至今，已經有2592名的長榮航空空服員為了改善職場環境並爭取勞動條件而加入桃園市空服員職業工會，但當工會向長榮公司提出協商要求，卻屢遭長榮航空公司的技術性拖延，甚至還要以連員工都不知道勞方委員是誰的勞資會議來取代。

空服員工會表示，在桃園市政府勞動局介入下，已於23日開始用3個工作天的時間來核對工會的會員名冊是否超過長榮公司空服員的一半人數，以符合團體協約法的協商資格。不過，在工會與資方核對名冊時，長榮航空公司卻強行收走工會於員工信箱所發放的文宣。

工會指出，長榮航空於23日下午派員強行收走工會的招募文宣、特刊以及「一人一信要求公布勞資會議勞方代表」的文件，連帶也將部份員工的私人文件一併清空，並於24日發出公告，表示不允許「外部單位、廠商」放置「廣告文宣品」，否則將對發放者以「園區安全適當管制措施」予以懲處。

工會批評，工會並非外部單位或廠商，放置的文宣是工會文件也並非廣告文宣品，長榮航空公司的舉動已經違反工會法。此外，公司宣稱信箱是公務用途，但卻時常有絲襪廠商或醫美診所的傳單投放其中，公司卻只抽取工會文宣。

「公司的強勢動作偏偏在勞資關係正要展開新頁之際」，工會表示，長榮航空長期以來都是家族統治，管理文化相當傳統專制，強取工會文宣事件看出公司依然想要使用愚民政策來面對員工，實屬不智。

工會指出，除了已重新發放文宣外，由於工會人數已經確定超過長榮航空公司空服員的一半以上，已經取得團體協約法的協商資格，因此將於明天下午4點30分召開記者會，宣示工會即將踏出勞資關係的第一步，也希望公司揚棄過去傳統的專制管理思維，以開放而民主的態度面對工會存在的事實，共同來改善長榮航空公司的職場環境。1060326

(中央社)