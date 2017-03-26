張哲龍廢物利用 舞台地板成戲台咖座椅

「20幾歲就在劇院後台混長大，這裡的一景一物都有感情」，「戲台咖」設計總監張哲龍在戲劇院整修時，不捨舞台地板、布幕被丟棄，廢物利用改做成「戲台咖」的一景一物，為戲台下人生繼續開閉幕。

國家戲劇院將邁入30年歷史，去年經過8個月整修，今年3月重新正式營運，整修的空間不只是戲劇院，包含戲劇院地面樓的休憩空間也煥然一新。

戲劇院地面樓的休憩空間由「世代文化」團隊規劃、營運，整個空間以「戲台咖Theater Cafe」為概念，包含「戲台市集」、「戲台茶館」、「戲台書店」、「戲台咖啡」、「戲台酒館」、「戲台小舖」等6個營業體複合式空間，由舞台設計師張哲龍、舞台服裝設計師謝建國、舞台燈光設計師江佶洋共同設計。

張哲龍當初接下「戲台咖」的設計，主要構想是藉由這些駐店的動線規劃，把舞台的前台、後台延伸，讓大眾一進來就有置身劇場的感覺，看戲前或中場可以喝杯咖啡或茶，看完戲在酒館品酒論戲。

「20幾歲就在戲劇院混長大，這裡的每一景一物，對我來說都有感情」，張哲龍說，他把戲劇院拆下的「奧勒岡松木」主舞台地板改製成「戲台茶館」的椅子，「讓民眾在茶館中，能親身近距離接觸藝術家們踩踏過的木頭」。

這些木頭30年來經過無數精湛的劇場大師、演員、舞者踩踏過，仍被兩廳院保養得非常好，張哲龍說，「民眾坐在這些椅子上，有如坐在劇場的舞台地板上一樣，和藝術家感受同樣的氣息」。

張哲龍「廢物利用」的還不只「奧勒岡松木」地板，國家戲劇院過去有分手動桿、電動桿共有52桿，手動、電動的麻繩懸吊滑輪系統有區隔出「C」和「H」編號，張哲龍也把原本鑲在舞台地板上、標誌著舞台上方幾號桿的銅釦一個個拆下，化身成為茶館桌上的編號標誌。

不僅如此，戲劇院中一般觀眾看不到的「手動吊桿區」，以往是讓工作人員手動拉布景使用，因為這次整修，被淘汰不用的手動吊桿與滑輪，也放在「戲台茶館」讓民眾近距離觀看。

銜接書店和咖啡空間的「貓道」，張哲龍刻意彰顯舊舞台上工作人員穿梭的小徑，而書店和咖啡館牆面的木板，也保留原先劇院舞台上安置布景道具的釘痕，也有國際大師舞姿的足痕摩擦或是高跟鞋的痕跡。

經歷無數次開閉幕的紅色舞台布幕，也卸下30年的重擔，功成身退重現在「戲台酒館」。張哲龍說，當時拆下華格納舞台紅色布幕，原以為用了30年會殘破老舊，沒想到清洗後質感仍在，於是就把布幕拿來作為「戲台酒館」沙發椅的椅套，以及布簾，為精彩的戲台下人生繼續開閉幕。1060326

(中央社)