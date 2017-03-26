軍公教月退地板 年改會建議32160元

負責年金改革的行政院政務委員林萬億今天表示，未來軍公教可領18%的月退金「樓地板」，年改會建議為新台幣3萬2160元，低於此標準者不會砍18%，28日將呈報總統蔡英文決定。

林萬億說，公教勞年金改革版本，行政院與考試院將於30日同步送往立法院。

林萬億表示，牽涉退休公教人員每月基本生活保障的「樓地板」金額，年改會原本討論2案，分別是2萬5000元和3萬2160元，經收集各界意見後，多數建議採用3萬2160元，因此年改會也擬採用此案，將於28日呈報蔡總統正式定案。

林萬億說，月退領3萬以下的公教人員原本就只有3000至4000人左右，兩案人數差距很少，即使樓地板採用3萬2160元，對年金財務影響也不大，且可照顧退休金較少、年資較短的退休人員生活，是基於保障弱勢的出發點。

另外，在遺屬年金部分，林萬億說，年改會原本草擬遺族可領月退休金的1/3，改為可領月退金的1/2，因為遺屬年金多是婦女與未成年兒童在領，為保障弱勢，並參考各國做法，年改會決定調整為1/2。不過由於現在遺屬年金只要結婚1年以上即可請領，條件過於寬鬆，考試院建議改為結婚10年以上才可請領。

至於國軍退休人員的18%優惠存款與遺屬年金，是否也採用此案？林萬億表示，軍方的年金改革正由國防部研擬中，原則上希望標準一致。1060326

(中央社)