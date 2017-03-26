掃毒行動都是窮人死 杜特蒂：對不起

外界抨擊菲律賓總統杜特蒂的掃毒行動，殺死的都是窮人。對此，杜特蒂回應，他只好向窮人說聲「對不起」，因為有錢人不販毒。

杜特蒂昨天在民答那峨島出席一場慶典，他在致詞時說，窮人在掃毒行動中喪生，他也無能為力，「如果你死了，對不起。」

他繼續說，掃毒行動的對象不分貧富，政府必須讓毒品在街上消失，而且貧窮不是販毒或犯罪的理由。

菲國搶匪、扒手或毒販在被捕時，經常告訴警方他們是為替家人籌措生活費、學費或醫藥費才鋌而走險，作為天主教徒居多的國家，部分受害人會寄予同情而選擇原諒。

人權組織抨擊，掃毒行動中被警察槍殺的總是貧民，杜特蒂回應，那是因為富人不靠販毒維生，當然就不會成為掃毒的對象，「我就不曾聽過陳永栽或吳奕輝的兒子販毒。」

陳永栽與吳奕輝都是富比世（Forbes）2017年世界富豪排行榜榜上有名的菲國富翁。

杜特蒂相信，摧毀毒品的銷售通路就可解決毒品氾濫的問題，「沒有毒販、沒有吸毒者，就不會有製毒者與毒梟。」

他也強調，就算死的都是窮人，他們也不是無端被殺，多數是持槍拒捕，才會被警察擊斃。

根據菲國警方資料，去年7月掃毒行動展開迄今，有將近2600名涉毒者因拒捕被擊斃，另有4000多人被不明人士私下處決。

掃毒行動已讓杜特蒂陷入許多麻煩，除了歐美抨擊聲浪，在國內也遭在野黨以此為由提案彈劾，但他依然維持強悍的掃毒立場。1060326

(中央社)