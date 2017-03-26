台南運河女無名浮屍 警方盼指認

台南運河盲段26日上午被人發現一具女性浮屍，由於身上沒有身分證件，警方公布特徵盼有民眾指認。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月26日

台南運河盲段今天上午被人發現一具女性浮屍，由於身上沒有身分證件，警方公布特徵盼民眾指認，並採集指紋送往相關單位鑑定，試圖確定身分。

台南市政府消防局在清晨6時許獲報，指稱在運河盲段疑似有浮屍。消防人員前往查看，最後拉起一名年約70歲的女性婦人。雖然拉起時已沒有生命徵象，但仍由救護車送往醫院急救，最後仍宣告死亡。

警方指出，死者身上沒有明顯外傷，沒有相關身分證件。身穿紅色長袖花襯衫、有斜條紋的白色長褲，希望民眾協助指認；另外也採集指紋，送交刑事局協助鑑定。1060326

(中央社)