少年練習單車環島 誤闖快速道警馳援
為了體驗電影「練習曲」單車環島夢想，嘉義一所國中學生也打算壯舉環台，今天騎單車練習，豈料誤闖台82線快速道路，警方獲報馳援，護送安全騎下來。
嘉義縣警察局朴子分局指出，台82線嘉義東西向快速道路，有駕駛人報案指稱，有4名學生騎單車闖上快速道，警方獲報馳往處理。
警方調查，這所國中學生要體驗電影「練習曲」的單車環島，由老師指導8名學生自主訓練，上午從嘉義市北門車站出發，騎向嘉義東石漁人碼頭，全程50公里。
一行人快樂騎單車，但是體力總有差距，在回程時，有4名學生先抵達嘉義蒜頭糖廠，4名落後學生快馬加鞭，埋頭苦騎沒注意交通標誌，竟騎上台82快速道，車輛呼嘯而過，駕駛嚇得紛紛急打110。
朴子新寮段快速道全長雖只有1.4公里，假日車流量大，員警獲報，趕往現場，協助引導安全騎下來，護送到警所，提供礦泉水，學生頻頻感謝警察伯伯的細心呵護，還說要跟同學分享不同經驗。
朴子警分局長張桂霖表示，機車騎士騎上快速道路，會先依個案了解究竟是誤闖或蓄意想走捷徑，若是誤闖，將依交通道路管理處罰條例告發，若是蓄意，如果涉及公共危險將依法送辦。1060326
(中央社)
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