蓋影城請三思 環保團體強調沙崙農場生態豐富

安平夜跑團開發假日跑步路線，26日找到沙崙農場新亮點，跑者與小孩都喜歡台南擁有這塊天然的農場。（程炳璋攝）

不僅跑步舒適，還可欣賞豐富生態，安平夜跑團員對沙崙農場景觀相當驚艷。（程炳璋攝）

超過950公頃的歸仁區沙崙農場傳出部分土地將蓋影城，多個NGO環保團體組成守護沙崙農場聯盟，透過號召民眾前來感受生態景觀，搶救這塊綠地。台南人氣超高的安平夜跑團組成240人在26日試跑，對這處路跑新亮點感到驚艷，期待政府在開發與生態之間找到平衡點。

沙崙農場為台糖用地，擁有950公頃，其中200公頃突然冒出要做為國際影城開發案，許多環保人士驚愕，擔憂決策單位不知這塊綠地內有著珍貴鳥類的棲息條件，貿然的錯誤開發會引起無法挽回的生態浩劫。

「你知道這裡有106種鳥類、有16種保育類動物嗎？」身為家醫科醫師的潘致遠一直為保護沙崙農場不被過度開發而努力。希望透過更多民眾接觸、了解這個生態豐富場域，搶救這塊淨土。

多個環保環體組成守護沙崙農場聯盟，最近頻頻找團體接觸沙崙農場，台南地區安平夜跑團正在開發假日路跑景點，26日上午組團240人前往沙崙農場路跑。

筆直的道路旁都是樹林、草地、鳳梨田和瓜田，沿途鳥語不斷，除了半天鳥小雲雀的鳴唱，長草地和樹林底層不時傳來「啼雞」環頸雉有力的啼叫聲。路跑民眾對這樣的天然路線讚不絕口。

守護沙崙農場聯盟希望經過相關的活動，有更多人認識沙崙農場，知道它的美好，希望政府在思考在生態與開發之間找到兩全奇美的好方法。

(中時)