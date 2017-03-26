慎入！三上悠亞穿「殺死處男服裝」

三上悠亞穿上「殺死處男服裝」！（圖／取自三上悠亞推特）

先前日本I奶巨乳寫真女星天木純穿了一件「殺死處男服裝」，性感爆表的模樣讓不少粉絲看了直呼「凍抹住」！無獨有偶，AV女優三上悠亞也穿上這套性感服裝拍片，更自封是「殺死處男姐姐」。

AV女優三上優雅近日也在Twitter上上傳幾張穿上最近很夯的「殺死處男服裝」，她真空上陣大顯好身材，示範這套噴火服裝，還自稱自己是「殺死處男姐姐」！不過三上悠亞雖然性感，可許多粉絲認為天木純的I奶還是略勝一籌！

(中時電子報)