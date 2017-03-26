NBA》怎麼判定球員輪休 科爾：靠感覺！
面對外界對於NBA球員輪休爭議不斷，勇士總教練科爾仍然堅持己見，26日在勇士訓練過後表示，「對我來說，基本上要怎麼安排球員輪休，完全就看感覺！然後看看賽程，用眼睛觀察球員的體能狀況是否還好。」
先前曾一口氣讓柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與伊戈達拉4大主力同時輪休的科爾強調，「當然我會先跟勇士的訓練團隊好好問問，看他們是否可以提供我所需要的訊息，或是他們可以看出一些我所沒有的資訊。」
會讓科爾說出憑感覺決定輪休，主要是因勇士接下來的賽程很硬，分別要跟灰熊、馬刺與火箭等西區強豪交手，其中要跟火箭打2場，科爾再次考慮是否讓主力輪休，其實也無可厚非，只是球迷能否接受就很難講了。
起碼科爾與勇士球員暫時無須擔心闖進總冠軍賽沒有主場優勢了，因為隨著騎士26日輸給巫師，騎士的47勝25敗戰績，已經不可能追上勇士的58勝14敗，代表假如勇士打進總冠軍賽的話，無論碰上任何東區隊伍都保主場優勢。
(中時電子報)
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