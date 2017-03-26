不畏巴西黑心肉風波 陸等3國解禁

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身陷黑心肉醜聞的巴西，重挽信用的努力獲得重大成果，主要市場中國大陸、埃及與智利紛紛解除相關禁令。

法新社報導，這3個本週初全面禁止巴西肉品進口的國家表示，除了21家正在接受調查的巴西加工廠，將重新開放巴西肉品進口，

巴西爆發黑心肉風波以來，本週有約20個國家包含歐盟、日本與墨西哥等國，全面或部分禁止巴西肉品進口。

中國大陸本週一率先中斷進口，香港隔天也加入。

巴西農業部長馬吉（Blairo Maggi）表示，中國大陸的這項決定，「為巴西衛生系統的嚴謹與品質打了包票。」

他接著告訴「環球電視」（TV Globo）中國大陸將會「從27日開始」解除禁運。

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）則以大陸「對巴西產品信賴程度充分認知」，聲明歡迎大陸的這項舉措，並表達他具有「充分信心」，其他國家將起而效尤。

埃及與智利則於今天陸續解除禁令。（譯者：中央社許湘欣）1060326

(中央社)