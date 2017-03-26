一口爐養活一家 她怎麼辦到？

張媽（右）靠烤賣地瓜養活兩個孩子。（許素惠翻攝）

潘媽（左）烤賣地瓜5年，累積了創業第一桶金，將開月子中心。（許素惠翻攝）

只要勤奮努力，天無絕人之路。離婚的潘媽要撫養3子女，卻面臨經濟低谷，靠著一口爐賣烤地瓜拉拔稚子，短短5年，還累積了創業第一桶金，將開月子中心。被丈夫遺棄的張媽要養2子，連房租都繳不起，同樣靠烤地瓜走出絕路。

潘媽的月子中心這幾天就要開張，非常感恩人安基金會在她最艱困的時間伸出援手，回想5年前離婚後得獨力撫養3子女，奶粉、尿布、教育及生活等費用，壓得她幾乎窒息，烤、賣地瓜讓陷入谷底的家計立即起色。

當時她總帶著9個月大的孩子出攤，一開始什麼都不會，對自已很懷疑，孩子又常生病，還好烤瓜工作可以彈性調整，她每月僅休4天，平均月收入約5~6萬元，終讓生活穩定，並朝開月手中心的夢想前進。

潘媽表示，每個困頓的單媽都覺得自已受了委屈，生活中充滿負面能量，但其實只要願意努力，用感恩的心過生活，認真出攤就一定過得下去。

30歲張媽媽的丈夫因故入獄，出獄後卻了無音訊，留下她獨自扶養兩名幼兒。無一技之長的她求職不易，只能做收入微薄的家庭代工，窮得連房租都付不起，母子3人有一頓沒一頓的。

去年8月她加入人安「給魚給竿，拉人一把」烤地瓜謀生方案，如今在斗六中山路附近設攤，出攤日收約千元，終於稍可溫飽。

人安基金會的扶助單親媽媽與中高齡失業婦女，不但給魚，也給釣竿，免費提供一口烤瓜爐及3大袋地瓜，讓受扶媽媽馬上可以謀生。

(中時)