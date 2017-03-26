最近有個立委要被罷免 吳敦義批：師道不尊！
國民黨主席參選人吳敦義今（26日）上午前往新北市板橋區健華新城、大庭新村拜票，連趕2場活動暢談自己當選後的願景，他強調，當選後要恢復知識青年黨部，不僅要吸引優秀青年加入，還要防止民進黨入侵校園，另外，他也評批，最近有個立委要被罷免，當老師時和學生交往，師道不尊！
他表示，黨產會違背法律「無罪推定」的原則，台灣是法治國家，不能先認定有罪就沒收，那還需要法律嗎？
吳敦義指出，國家要好一定要有廉能、效率的政府、繁榮均富的經濟及公益和諧的社會，另外還需要兩岸和平穩定發展；年金改革要做，但是不能太狠、太辣、太霸道，軍公教需要尊嚴，不能違背當初政府的承諾，這樣有誰願意從軍保家衛國。
吳敦義也談到重返執政要有四個要素，第一民進黨執政失去民心，第二國民黨要由弱轉強，第三要結合黨友、友黨的支持，第四則是需要一個公正無私、強而有力的領頭羊。
(中時)
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