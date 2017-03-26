黃智賢：吃農藥是台灣人民份內的事！

我要評比

黃智賢在臉書上發文，痛批衛福部罔顧人民權益。（圖/擷取自黃智賢臉書）

就在這個月，衛服部一口氣大幅放寬多項蔬果的殘留農藥標準，甚至連日本、澳洲和歐盟都完全禁用的農藥氟派瑞也開放，政策宣告一出，引發外界質疑。對此，政治評論家黃智賢酸說，不知道蔡英文總統現在關心什麼？難道吃農藥、核食都是台灣人的本份？

黃智賢今天(26日)在臉書發文，痛批為衛福部的作為。她說，衛福部真的很沒良心，因為其解決食安問題罪的管道竟然就是放寬標準。如果這種方式行得通，難道解決毒品氾濫，就是要把毒品除罪化嗎？

黃智賢又說，胡亂放寬農藥標準的後果，不只台灣人要接受自己吃農藥的苦頭，還連帶把台灣蔬果名聲搞臭。此外，未來越南茶冒充台灣茶又更容易了。

黃智賢酸說，衛福部的做所為，根本是在照顧農藥商的生意，為此就要逼台灣人吃農藥。這些，難道蔡英文總統沒有看到嗎？還是說，吃農藥該是台灣人的本份？

黃智賢臉書全文如下：

吃農藥是份內事，為吃核食作準備

衛福部在據說部長不知道的情況下，大幅放寬128項蔬果的農藥標準，被國民黨立委陳宜民抓包後，輿論大譁炸了鍋。

想當初，就是因為食安問題嚴重，才把衛生署提升位階成衛福部。

1

結果衛福部可以沒良心到幹出這種事，自己把農藥塞到人民嘴裡！

所以解決食安問題罪輕省的辦法，就是放寬標準。

解決貪污的方法，就是放寬法條，讓貪汙無罪！像當年會計法修正案一樣！

解決毒品氾濫，就是把毒品除罪化！？

那解決酒駕，就是酒醉駕車無罪算了，大家出門，自己小心就可以。

解決假油氾濫，就乾脆開放大家使用餿水油和地勾油，那不是更好 ?

2 衛福部一副台灣人很該吃農藥的樣子

外界質疑，那以後台灣農產品外銷，尤其是到歐盟那樣標準嚴格的地區，怎麼辦 ?

衛福部官員輕鬆回答，你要外銷，就要自己符合當地標準啊 !

意思是，我們台灣人自己吃農藥沒關係，台灣蔬果名聲被搞臭了也沒關係，要做出口的，就自己去圈地種無農藥蔬果。

所以台灣人該吃農藥 ?

衛福部膽大妄為到，把在日本、澳洲和歐盟都完全禁用的農藥氟派瑞，竟准許茶葉可以有高殘留量。

世界食品法典委員會 ( Codex )沒有對氟派瑞訂標準，是因為不准用。

以後我們是要喝茶還是喝農藥 ?

還是茶葉要先洗1小時再泡 ?

3 越南茶冒充台灣茶更容易了

市面上高農藥劑量的越南茶冒充台灣茶，已經是日常生活的一部分了。

但通常只要驗農藥，很容易知道是台灣茶還是越南茶。因為台灣茶葉對農藥標準嚴格。

讓茶葉可以有高劑量農藥殘留，那以後台灣茶和越南茶更是一家親了 ?

4

衛福部先公告農藥標準放寬，等輿論大譁之後，再補開專家會議。

專家開會之後，說公告程序沒有問題。

所以正常程序不是掀開專家會議，沒問題了再公告 ?

而是先公告了再補開專家會議 ?

這是在練什麼肖話 ?

這些專家很有趣。

明明氟派瑞在日本澳洲歐盟都禁用，但”專家認為氟派瑞核可使用於茶樹符合國內法規及國際對於農藥登記原則，且其殘留容許量之訂定符合國際標準訂定原則。”

專家太有才了。

5 部長不知道 ?

衛福部說公告放寬農藥，部長不知道 ?

這算笑話還是在考驗人民的智商 ?

6 農藥商提出申請你就放寬了 ?

說會放寬標準，是因為農藥商提出申請的。

申請你就通過 ?

所以衛福部是為了服務農藥商才存在的 ? 不是為了保護人民健康 ?

7 果然是美國拳頭大的農藥商。

然後家都知道了，提出申請的，剛好就是美國大廠 ?

這樣你懂了吧。

8

除了茶葉加氟派瑞暫緩以外，輿論反彈後，衛福部還是不退讓。

但衛福部這一次，不管輿論反彈，除了茶葉農藥標準放寬這件事，稍稍讓步以外。

其他的放寬，不管你輿論再怎麼反彈都要硬幹到底。

要知道放寬農藥標準，影響是多麼嚴重。

許多農藥沒有辦法用水洗掉。

現在洗菜洗5分鐘，放寬10倍20倍甚至60倍農藥，以後可能要洗半小時一小時兩小時。

那洗完了的菜和水果還有什麼營養素留下來 ?

你在家自己可以洗菜一小時，餐廳麵館飯店小吃店，他們可以用5倍10倍20倍的人力物力去洗2小時的菜？

你信嗎 ?

當然不可能。

反正衛福部為了農藥商的生意，就是這樣要服務到底了。

9

但是你意外嗎 ?

日本高官來台灣，號稱45年來訪台最高層級，一付上大人給恩典的嘴臉。

一開口就是要逼台灣人吃福島食品。

民進黨一給了美國農藥商好康，逼台灣人吃農藥，日本大人就趕快來逼台灣人吃核食品。

好事成雙嘛 !

10

國人在一片驚悚下，蔡英文關心的，是什麼 ?

她可忙了。

為了2018選舉，忙著宴請民進黨南部縣市長。

吃農藥，吃核食， 都是台灣人的本份，吵什麼 ?

總統要去為民進黨永續執政幹正事兒去了。

(中時電子報)