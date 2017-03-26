朝元宮與慈明宮辦喜事 媽祖結親共傳香火
拜媽祖一條心，海內外都同心！台中梧棲朝元宮與高雄獅甲慈明宮締結姊妹情誼，上午舉辦罕見的宮廟「結親」典禮，朝元宮主委、也是台中市議員尤碧鈴表示，司儀於儀式進行前，才剛說「典禮開始」，就降下細雨，代表媽祖感動，降甘霖庇佑信眾。
台中市副市長林依瑩擔任「結親」典禮見證人，市議員王立任、顏莉敏、張滄沂以及前台中縣長黃仲生到場觀禮，海內外上百友宮到場參與宗教盛會。
雙方分由朝元宮主委尤碧鈴、獅甲慈明宮主委黃土城簽署結親同意書、用印簽證、互贈紀念品、交換媽祖神尊。尤碧鈴特別感謝慈明宮共傳香火，並盼兩宮媽祖神尊，分在中台灣、南台灣供奉護佑。
簽成此樁喜事的媒人高雄吉貝武聖殿董事長莊金福表示，2年前朝元宮二媽副駕赴該宮讚境，路遇獅甲慈明宮聖母降乩，諭知朝元宮二媽副駕為慈明宮前任「大媽」，才知兩宮關係匪淺，因而促成雙方結親，延續「大媽」恩澤。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。