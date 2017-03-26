朝元宮與慈明宮辦喜事 媽祖結親共傳香火

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台中朝元宮與高雄慈明宮結親，儀式莊嚴隆重。（王文吉攝）

朝元宮主委尤碧鈴（右一）、獅甲慈明宮主委黃土城（左一）簽署結親同意書。（王文吉攝）

台中朝元宮與高雄慈明宮結親，副市長林依瑩（中）到場擔任典禮見證人。（王文吉攝）

台中朝元宮與高雄慈明宮交換媽祖神尊，分在中台灣、南台灣供奉護佑。（王文吉攝）

湄洲天后宮副董事長庄美華（中）到場見證結親儀式，並致贈紀念品給兩宮作為賀禮。（王文吉攝）

海內內外上百友宮齊聚梧棲朝元宮，參與「媽祖結親」典禮。（王文吉攝）

台中朝元宮辦喜事，數百友宮代表齊聚廟前廣場，梧棲老街熱鬧非凡。（王文吉攝）

拜媽祖一條心，海內外都同心！台中梧棲朝元宮與高雄獅甲慈明宮締結姊妹情誼，上午舉辦罕見的宮廟「結親」典禮，朝元宮主委、也是台中市議員尤碧鈴表示，司儀於儀式進行前，才剛說「典禮開始」，就降下細雨，代表媽祖感動，降甘霖庇佑信眾。

台中市副市長林依瑩擔任「結親」典禮見證人，市議員王立任、顏莉敏、張滄沂以及前台中縣長黃仲生到場觀禮，海內外上百友宮到場參與宗教盛會。

雙方分由朝元宮主委尤碧鈴、獅甲慈明宮主委黃土城簽署結親同意書、用印簽證、互贈紀念品、交換媽祖神尊。尤碧鈴特別感謝慈明宮共傳香火，並盼兩宮媽祖神尊，分在中台灣、南台灣供奉護佑。

簽成此樁喜事的媒人高雄吉貝武聖殿董事長莊金福表示，2年前朝元宮二媽副駕赴該宮讚境，路遇獅甲慈明宮聖母降乩，諭知朝元宮二媽副駕為慈明宮前任「大媽」，才知兩宮關係匪淺，因而促成雙方結親，延續「大媽」恩澤。

(中時)