小六想當韓藝人 呂秋遠：子瑜成功難得

台灣正妹周子瑜在韓國演藝圈發展亮眼，有小六生也夢想當韓國藝人，律師呂秋遠提醒，「成功的子瑜千年難得一見，但失敗少女到處都是」，要有強大心理素質去面對。

律師呂秋遠今天在臉書分享一個小六學生的詢問，「我的夢想是當韓國藝人，媽媽答應讓我學韓文和舞蹈。可是，卻有人一直打擊我，說什麼不要浪費時間，你不可能之類的話，我該怎麼辦？」

呂秋遠指出，他的姪女也很喜歡南韓藝人，他對韓劇也不陌生，但要提醒一些未來要注意的事情，當藝人沒有不好，不過要記得，「在KTV唱歌，跟在舞台上唱歌，是徹底不一樣的兩件事」，就算前者有人幫你鼓掌，也不代表後者你可以賣票，「我會口頭上幫你加油，但不見得會出錢買票」。

南韓女團TWICE台灣成員周子瑜，在韓國演藝圈表現亮眼，但呂秋遠也提醒，當你看到一個成功的子瑜，其實底下有非常多沒有成功的子瑜，這一行，有太多的不確定性，「成功的子瑜千年難得一見，但失敗的少女，到處都是」，這一點要有很強大的心理素質去面對。

呂秋遠表示，在這一行要有些名堂，是「非常」困難的，成名前必須花大量精神去練習，可能是指一週7天，一天18小時，或許要拋棄原來的朋友、親人，到一個陌生的環境求生存，而且，家人必須陪著你的夢想，一起求生存。

「如果你嚮往鎂光燈，就得拋棄隱私權」，呂秋遠也表示，這是一場沒有退路的戰爭，紅了，你走到哪裡都會很困擾，不紅，你走到哪裡都會很失落，最後你會發現，平安下莊，是一條遙不可及的道路。而南韓經紀公司對於藝人的剝削，遠近馳名，如果想藉這條路改善家裡經濟，請想清楚，如果想藉這條路進入你自己的少女時代，請想想家人得要為你付出多少心血。

「你覺得我在勸退你嗎？倒也未必」，呂秋遠認為，得慢慢學會對自己負責，如果用你的錢去圓夢，我會覺得是好事，但如果你使用的是爸媽的資源，你要想想成本，或許，花了這麼多時間與心力，還是根本沒有上台的機會。

呂秋遠也提醒，別管別人怎麼說，你已經12歲了，請問問自己如何對夢想負責？是不是願意跟爸媽討論以後可能的花費，然後以借錢方式（雖然你是限制行為能力人），讓自己負責。畢竟大部分爸媽的錢，都是他們用來養老用的，「但如果你是我女兒，我不會讓你去」，因為，如果照你的意思做，我是在豢養公主，而不是培養藝人。

呂秋遠指出，沒想清楚之前，我不會說你浪費時間，也不會說你不可能，但可以確定的是，你不應該先學韓文與舞蹈，而是應該找一個熟悉市場的人告訴你，韓國影劇界殘酷的事實，再來決定要不要往前走。1060326

(中央社)