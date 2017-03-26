50歲以上 可施打帶狀皰疹疫苗

在台灣，約100人當中，至少有30人罹患帶狀皰疹，醫師指出，邁向高齡化社會，復發機率也增加，建議50歲以上民眾施打疫苗，一勞永逸。

北市聯合醫院陽明院區皮膚科主任許智恭表示，幾乎每人小時候都發過水痘，病毒會潛伏在神經節內伺機而動，當身體免疫力下降時，會讓病毒活化，以帶狀皰疹形式發病，年齡層愈高、發作機率愈高。

許智恭說，通常帶狀皰疹發作過後，身體對該種病毒的抵抗力提升，「加上以前的人一生壽命沒那麼長，不太會復發。」不過，現在邁向高齡化社會，「發病後，過了幾十年，很難說抵抗力還在不在。」許智恭舉例，若一個人50歲發病，很可能80歲會再復發。

許智恭建議，50歲以上的民眾可自費施打帶狀皰疹疫苗，該疫苗的病毒量是水痘疫苗的14倍，用意在誘發免疫系統加強，否則發病後，必須掌握黃金72小時投以抗病毒藥物，「不然年齡愈大，罹患神經痛等後遺症機率也愈高。」

健保目前針對抗病毒藥物是「有條件給付」，許智恭說，若帶狀皰疹長在眼睛、頭部、生殖器周圍，有失明、中風或影響大小便功能，健保才給付，若長在手、胸、腰等，必須自費，一個療程約6天。

許智恭也表示，在門診常看到民眾自費購買藥膏揉擦，「藥膏效果很差，是徒勞無功的，還是口服最好。」至於坊間的「斬蛇」，許智恭說，真正有效的還是要靠醫學上給予抗病毒藥，斬蛇可作為心理安慰。1060326

(中央社)