50歲以上 可施打帶狀皰疹疫苗
在台灣，約100人當中，至少有30人罹患帶狀皰疹，醫師指出，邁向高齡化社會，復發機率也增加，建議50歲以上民眾施打疫苗，一勞永逸。
北市聯合醫院陽明院區皮膚科主任許智恭表示，幾乎每人小時候都發過水痘，病毒會潛伏在神經節內伺機而動，當身體免疫力下降時，會讓病毒活化，以帶狀皰疹形式發病，年齡層愈高、發作機率愈高。
許智恭說，通常帶狀皰疹發作過後，身體對該種病毒的抵抗力提升，「加上以前的人一生壽命沒那麼長，不太會復發。」不過，現在邁向高齡化社會，「發病後，過了幾十年，很難說抵抗力還在不在。」許智恭舉例，若一個人50歲發病，很可能80歲會再復發。
許智恭建議，50歲以上的民眾可自費施打帶狀皰疹疫苗，該疫苗的病毒量是水痘疫苗的14倍，用意在誘發免疫系統加強，否則發病後，必須掌握黃金72小時投以抗病毒藥物，「不然年齡愈大，罹患神經痛等後遺症機率也愈高。」
健保目前針對抗病毒藥物是「有條件給付」，許智恭說，若帶狀皰疹長在眼睛、頭部、生殖器周圍，有失明、中風或影響大小便功能，健保才給付，若長在手、胸、腰等，必須自費，一個療程約6天。
許智恭也表示，在門診常看到民眾自費購買藥膏揉擦，「藥膏效果很差，是徒勞無功的，還是口服最好。」至於坊間的「斬蛇」，許智恭說，真正有效的還是要靠醫學上給予抗病毒藥，斬蛇可作為心理安慰。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。