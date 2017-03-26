FUN「四」玩瘋~五星飯店省最大

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劍湖山王子飯店主廚為小朋友準備超萌兒童餐。（王子飯店提供）

劍湖山王子大飯店 4月兒童節 4天連假，推出住房兩天一夜只要外加 701 元，就可升等為三天兩夜的住房專案，讓家長省荷包，小孩盡情玩瘋 。

飯店搭配兒童節推出兒童專屬活動，從早到晚都好玩，早上跟著飯店五星主廚學做 DIY「萌」 便當 、下午參加夢幻島海盜派對。

四天連假到雲林來趟「萌」探險輕旅行，還可以參加搶先推出「蜜上夏天」的周邊體驗活動 ,提供周邊農園的匠體驗、外加蜜蜂故事館DIYDIYDIY行程還送冰淇淋。

(中時)