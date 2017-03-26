後援會長不再力挺！ 姚文智痛批柯市府古蹟審議黑箱
「菊元百貨」為台灣第一間百貨公司，不過日前台北市文資審議委員會僅列為歷史建物而非古蹟，引發文史工作者反彈。民進黨立委姚文智2014年曾是柯文哲後援會總會長，不過他今舉行記者會痛批，柯市府在菊元百貨的審議過程充滿黑箱，「幾乎讓人難以忍受」。他呼籲柯市府儘早懸崖勒馬，重啟文資鑑定，不要在4年執政變成「古蹟殺手」。
姚文智有意角逐2018年台北市長，有別以往力挺的後援形象，他今與文史工作者同台，罕見對柯嚴詞批評。姚指出，郝市府過去僅像鴕鳥一樣將菊元列冊追蹤，原本期待柯文哲公開透明作為能維護古蹟，但柯市府橫向整合非常糟糕，都市計劃工具無法使用，更遑論日前文資審查充滿黑箱。
姚說，台南市長賴清德素稱「賴神」，在台南打造林百貨，成為遊客必去景點，「反觀台北市的菊元百貨呢？」他批評，柯文哲不要在4年內讓台北的古蹟都化為灰燼，若柯市府執意不聽取民意，他將依《文資法》請文化部介入。
他也說，菊元現址的業主國泰世華集團有意改建為商旅，他無意阻擋國泰集團開發，但盼能在古蹟保存下創在三贏局面，正面承擔都市發展的角色，甚至未來可發行菊元百貨的聯名卡，相信會贏得台灣民眾支持。
(中時)
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