林德福民視專訪：半年完成中職增至6隊規畫

體育署長林德福將在半年內完成協助中職增隊規畫。(資料照 李泓斌攝)

中華職棒增隊有望！新任體育署長林德福，25日上民視接受《台灣演義》

主持人胡婉玲專訪時明白指出，體育署將半年內完成中華職棒增隊規畫，希望能從目前的4隊，增加至6隊。

《台灣演義》是就中華隊兵敗經典賽，邀請林德福上節目談如何提振「國球」水準，林福德明白對主持人胡婉玲說，中職是未來國家隊1級國際賽的主力，增加球隊對提昇競爭力與水準，一定有幫助。

林福德表示，體育署的目標是希望中職能增加至6隊，而6隊是經評估後比較符合台灣市場需求，及賽程安排，不宜增加至7隊，體育署會在半年內完成增隊規畫。

至於中華職棒增加的2隊兵源哪裡找？林德福表示，如果從國內10支成棒隊挑選出菁英組成2支新球隊，實力也無法與現今4隊抗衡，要現有4隊釋出部分球員的可能性也不高，兵源問題日後會中職及棒協開會討論，體育署也會找企業成為組新球隊。

林福德除了認為中職最理想的球隊是6隊，也希望6都各有1主場球隊，即朝「屬地主義」概念發展，而各隊要以哪1個縣市為根據地，就由每支球團自行決定。

(中時電子報)