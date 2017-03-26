林德福民視專訪：半年完成中職增至6隊規畫
中華職棒增隊有望！新任體育署長林德福，25日上民視接受《台灣演義》
主持人胡婉玲專訪時明白指出，體育署將半年內完成中華職棒增隊規畫，希望能從目前的4隊，增加至6隊。
《台灣演義》是就中華隊兵敗經典賽，邀請林德福上節目談如何提振「國球」水準，林福德明白對主持人胡婉玲說，中職是未來國家隊1級國際賽的主力，增加球隊對提昇競爭力與水準，一定有幫助。
林福德表示，體育署的目標是希望中職能增加至6隊，而6隊是經評估後比較符合台灣市場需求，及賽程安排，不宜增加至7隊，體育署會在半年內完成增隊規畫。
至於中華職棒增加的2隊兵源哪裡找？林德福表示，如果從國內10支成棒隊挑選出菁英組成2支新球隊，實力也無法與現今4隊抗衡，要現有4隊釋出部分球員的可能性也不高，兵源問題日後會中職及棒協開會討論，體育署也會找企業成為組新球隊。
林福德除了認為中職最理想的球隊是6隊，也希望6都各有1主場球隊，即朝「屬地主義」概念發展，而各隊要以哪1個縣市為根據地，就由每支球團自行決定。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。