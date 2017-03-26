憑發票送樹苗真善美倡種樹

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真善美協會舉辦憑發票送樹苗活動，發票要捐華山基金會幫助弱勢老人。（許素惠攝）

雲林縣真善美聯誼會與斗六市公正里辦公處上午舉辦發票換樹苗公的益活動，憑2張發票即可兌換一株樹苗，民眾趨之若鶩。

真善美聯誼協會理事長黃尤美表示，募得發票全數捐贈給華山基金會斗六站照顧斗六地區的弱勢長輩。

主辦單位提供園藝造景的雪茄花，及可食用的桂花共700餘株供選擇。

(中時)