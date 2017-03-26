不畏逆境！ 10歲童「想成為爸爸的雙腳」
「我想成為爸爸的雙腳。」年僅9歲的曾國豪，媽媽去年因病過世後，代替媽媽照顧小兒麻痺而行動不便的爸爸，與天真的同齡孩子相比，展現超齡成熟。家扶基金會今天頒發「全國自強兒童」獎，他也是年紀最小的得獎者。
家住雲林四湖的曾國豪，因爸爸罹患小兒麻痺、長久以來行動不便，由印尼籍新住民媽媽肩扛照顧與家務工作，家庭生活樸實卻幸福；然而，媽媽去年因癌症過世，留下他與就讀國中的哥哥與爸爸相依為命，家庭陷入困境。
當外界憂心兩兄弟未來時，曾國豪卻展現早熟懂事，一手接替負責家務工作，舉凡洗衣、曬衣、掃地、洗碗等工作都難不倒他；他也利用課餘時間，陪爸爸出門賣金紙，更成為爸爸的雙腳，使盡全身力氣協助坐上電動三輪車。
今天獲全國自強兒童表揚的他，不習慣面對鏡頭、表現非常害羞。對於同齡孩子放學、假日總能出去玩，他卻捨棄玩樂時間，堅持陪爸爸出門，下雨天就穿上雨衣、戴斗笠，他說，知道爸爸賺錢很辛苦，希望幫忙分攤壓力。
有「逆境小勇士」稱號的曾國豪，是今年年紀最小的得獎者。他說，夢想是賺很多錢、讓爸爸不用那麼辛苦，想要成為救火的消防員。曾國豪的爸爸今也在社工陪同下驚喜現身，家扶現場並贈送消防員模型，鼓勵他實現夢想。
「天下父母心，當然捨不得。」爸爸說，家豪媽媽因病過世「只能怨嘆」，但家豪很懂事，平常幫他打理起居，也陪他出門做生意，平常從不吵著要零用錢、新玩具，非常知足，他笑說：「養到有值得」，但也心疼家豪的辛苦。
「10歲這個年紀應該要是天真無邪，但家豪跟同齡孩子不一樣。」家扶資深社工員王耀慶表示，爸爸今天特別花費4小時車程，從雲林靠海家中抵達台北，希望現場鼓勵家豪。他也說，家豪主動扛起龐大責任，特別不簡單。
(中時)
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