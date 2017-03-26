台南推傳統民俗 鴿笭文化季開鑼

台南市長賴清德（左1）26日出席在新營區太子國中舉辦的「2017台南市鴿笭文化季」開幕活動，體驗鴿笭製作。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月26日

台南市長賴清德（中）26日出席在新營區太子國中舉辦的「2017台南市鴿笭文化季」開幕活動，體驗如何放鴿笭。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月26日

台南市政府今天在新營區太子國中舉辦「2017台南市鴿笭文化季」開幕活動，希望將這項在農村農閒期間上演的傳統民俗對抗活動，介紹給更多民眾了解。

台南市政府文化局指出，被列為市定民俗的「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」活動，於每年農曆2月至4月農閒期間，在新營、鹽水、學甲等地區上演精采刺激的庄頭對抗賽，是深具特色的民俗活動。

台南市長賴清德今天出席開幕活動，體驗鴿笭製作等項目。他致詞時表示，在他民國103年參加頒獎典禮時，放鴿笭活動還未列名市定民俗；很高興這次再來，許多部落已成為這項市定民俗的保存團體。

賴清德表示，台南施放鴿笭的部落數量居全國之冠，目前有新營區6個、鹽水區13個、學甲區3個，共22個部落。有別於這些短笭競賽，已停辦40、50年的鹽分地帶賽鴿長笭，現在也由佳里區延平社區、漳州社區陸續投入鼓勵鴿舍養鴿、製作長笭，積極重現地方鴿笭文化。1060326

(中央社)