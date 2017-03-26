台南推傳統民俗 鴿笭文化季開鑼
台南市政府今天在新營區太子國中舉辦「2017台南市鴿笭文化季」開幕活動，希望將這項在農村農閒期間上演的傳統民俗對抗活動，介紹給更多民眾了解。
台南市政府文化局指出，被列為市定民俗的「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」活動，於每年農曆2月至4月農閒期間，在新營、鹽水、學甲等地區上演精采刺激的庄頭對抗賽，是深具特色的民俗活動。
台南市長賴清德今天出席開幕活動，體驗鴿笭製作等項目。他致詞時表示，在他民國103年參加頒獎典禮時，放鴿笭活動還未列名市定民俗；很高興這次再來，許多部落已成為這項市定民俗的保存團體。
賴清德表示，台南施放鴿笭的部落數量居全國之冠，目前有新營區6個、鹽水區13個、學甲區3個，共22個部落。有別於這些短笭競賽，已停辦40、50年的鹽分地帶賽鴿長笭，現在也由佳里區延平社區、漳州社區陸續投入鼓勵鴿舍養鴿、製作長笭，積極重現地方鴿笭文化。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。