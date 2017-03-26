國5午後北上車多 頭城至坪林車速40公里

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高速公路局為鼓勵民眾提前掃墓，今天國道全天7折收費。高公局觀測，上午國5南下車流量較大，午後北上車多，下午近1時，頭城至坪林車速約每小時40公里。

根據高公局路況資訊，上午西部國道大致行車順暢，不過，上午9時7分，國道1號南向120公里內側車道發生2輛小客車追撞事故佔用內側車道，造成後方車隊回堵3公里影響行車。

上午國5南下車流量較大，上午11時後國5北上車漸多，午後部分路段開始塞，下午近1時，頭城至坪林車速只有40公里。

高公局下午3時至晚上8時，將在國道5號北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道高乘載管制。

高公局說，今天台北-高雄雙向旅行時間可維持在3.4小時內，為不塞車時段（3.2小時）的1.1倍。

高公局預估下午車多路段，包括：國1北上北斗至彰化系統、苗栗至頭份、新竹至湖口、國3北上南投至快官、竹南至香山、關西至三鶯及國5北上宜蘭。1060326

(中央社)