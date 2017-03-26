不再是老年人專利 過勞恐引皮蛇上身
不再是老年人專利！上班族熬夜追劇、學生徹夜打電動，如果過度勞累，小心帶狀皰疹（皮蛇）上身，痛不欲生，醫師表示，帶狀皰疹無法根治，沒有好好治療，還可能有後遺症。
醫師表示，充足睡眠、攝取營養、維持良好生活作息，才是預防的不二法門。
北市聯醫陽明院區皮膚科主任許智恭指出，帶狀皰疹俗稱皮蛇，發作時會沿著身體的神經節呈現，病程約2、3週，患者往往痛不欲生，許智恭表示，帶狀皰疹為病毒感染，跟水痘是同種，屬於常見、普遍疾病，100個人當中，至少有30人得過。
許智恭表示，只要發過水痘，病毒會潛伏在神經節內伺機而動，當身體免疫力下降時，會讓病毒活化，年齡層愈高、發作機率愈高，多好發在胸、邀、頸等神經節最多之處，不過，該病不再是老年人專利，如上班族熬夜追劇、學生通宵打電動，都會讓身體過度疲勞。
許智恭說，門診收治年紀最小的病患是小學四年級的女童，也有20幾歲的新兵、熱血環島7天的大學生等，都是對環境不適應、沒有充分休息、身心壓力大而誘發。
帶狀皰疹發作時，會先出現紅疹、熱、癢等症狀，隨後冒出水泡，再轉為膿(泡)、潰瘍、結痂，許智恭說，剛發作時，多數人不以為意，以為是過敏、蚊蟲叮咬或運動傷害，反而錯失黃金治療的72小時，可能埋下罹患帶狀皰疹後神經痛的因子。
許智恭提醒，帶狀皰疹發作的個人因素大於季節因素，預防的不二法門就是維持良好作息，充足睡眠、攝取營養，還有定時運動，提高身體免疫力。1060326
(中央社)
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