大學申請名額比率逐年增 5成民眾難接受

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大學申請入學名額逐年增加，根據一份最新民調顯示，逾5成民眾對此不太能接受，推估和台灣長期仰賴考試呈現公平的風氣有關，籲大學分配名額時更謹慎。

台聯黨前黨主席黃昆輝去年成立「財團法人黃昆輝教授教育基金會」，以調查研究為主軸，關注教育議題，今天公布重要教育議題民調，調查於3月20日起進行，透過電訪抽樣調查全國22縣市年滿20歲的民眾，有效樣本數為1073份，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為3個百分點。

根據調查顯示，在大學教育、技職教育、國民教育和幼兒教育4個選項中，認為技職教育不受重視的比率較高（24.2%），其次是幼兒教育（19.9%）；27.7%受訪者認為十二年國教實施成功，52.4%認為不成功，49.4%認為明星高中有存在必要，但也有36%認為沒有存在必要。

近年來透過大學申請入學管道就讀的學生比率越來越高，但考試分發錄取比率越來越低，調查也指出，35.4%民眾能夠接受，52.7%表示不太能接受；而49.6%民眾贊成教育部繼續投入大量經驗，讓國內頂尖大學追求世界排名，39.5%則不贊成。

黃昆輝指出，曾聽電梯業者抱怨，賣出很多電梯，卻缺乏技術維修人員，現在很多高職生進科大繼續升學，但科大教師多數都欠缺實作經驗，與以技術為重的高職方向不符，「這是一個嚴重的教育問題」。

對於大學入學制度，民調小組召集人郭生玉指出，原本設計申請入學制度時，是考量歐美國家以申請入學為主，希望跟上世界潮流，但台灣社會長期仰賴考試呈現公平，不能一下就改成以申請為主，呼籲大學關注民調結果，分配招生名額時要更謹慎。1060326

(中央社)