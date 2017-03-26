原民運動會傳統鋸木、擲矛 原民風味十足

新竹縣長邱鏡淳（左三）26日上午特別到體育場為參加傳統鋸木競賽的選手加油。（陳育賢攝）

全國原住民族運動會第2天進行包括傳統鋸木等競賽。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（右）26日上午與體育署副署長王水文特別到體育場體驗傳統鋸木活動。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳26日分送水果籃給各縣市的團本部，慰勞隊、職員的辛苦。（陳育賢攝）

新竹縣政府承辦2017年全國原住民族運動會，26日在新竹縣體育場進行傳統負重接力、傳統鋸木、傳統擲矛等民俗活動，其中鋸木需要技巧、手勁，選手們在寒風細雨中競技，鋸出滿身大汗，現場深具傳統原民風味。

全國原住民族運動會今天進行第2天賽程，縣長邱鏡淳、體育署副署長王水文上午特別戴著原住民圖騰的頭帶，到會場為選手加油打氣，並拿起鋸子體驗鋸木，雖然只有短短幾分鐘，但已氣喘噓噓，對選手們這麼優異的表現表示相當敬佩。

縣府指出，此次運動會共有19個縣市選手、近6000人參加，運動競賽則有15個項目，賽會共分為7項一般競賽種類包括田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球與槌球，以及8項原住民族傳統民俗體育活動包括傳統舞蹈、傳統射箭、傳統摔角、傳統鋸木、傳統負重接力、傳統路跑、傳統擲矛與傳統拔河。

參加傳統鋸木項目的尖石國中國二學生張詩婷表示，她們這1代平常根本已沒有鋸木的機會與經驗，只有在賽前做過練習，很擔心鋸不斷，賽後則是直呼手好酸啊。

傳統擲矛的比賽方式，是在靶紙上畫出1頭山豬，選手們進行擲準比賽，也讓年輕一輩的原住民選手，體驗長輩在山林打獵的情境。

此外，邱鏡淳與王水文今天一早也特別到竹北市興隆國小活動中心，分送水果籃給各縣市的團本部，慰勞隊、職員的辛苦，而水果籃更特別用新竹縣的茶花意象點綴，十分特別。

(中時)