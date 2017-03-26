原民運動會傳統鋸木、擲矛 原民風味十足
新竹縣政府承辦2017年全國原住民族運動會，26日在新竹縣體育場進行傳統負重接力、傳統鋸木、傳統擲矛等民俗活動，其中鋸木需要技巧、手勁，選手們在寒風細雨中競技，鋸出滿身大汗，現場深具傳統原民風味。
全國原住民族運動會今天進行第2天賽程，縣長邱鏡淳、體育署副署長王水文上午特別戴著原住民圖騰的頭帶，到會場為選手加油打氣，並拿起鋸子體驗鋸木，雖然只有短短幾分鐘，但已氣喘噓噓，對選手們這麼優異的表現表示相當敬佩。
縣府指出，此次運動會共有19個縣市選手、近6000人參加，運動競賽則有15個項目，賽會共分為7項一般競賽種類包括田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球與槌球，以及8項原住民族傳統民俗體育活動包括傳統舞蹈、傳統射箭、傳統摔角、傳統鋸木、傳統負重接力、傳統路跑、傳統擲矛與傳統拔河。
參加傳統鋸木項目的尖石國中國二學生張詩婷表示，她們這1代平常根本已沒有鋸木的機會與經驗，只有在賽前做過練習，很擔心鋸不斷，賽後則是直呼手好酸啊。
傳統擲矛的比賽方式，是在靶紙上畫出1頭山豬，選手們進行擲準比賽，也讓年輕一輩的原住民選手，體驗長輩在山林打獵的情境。
此外，邱鏡淳與王水文今天一早也特別到竹北市興隆國小活動中心，分送水果籃給各縣市的團本部，慰勞隊、職員的辛苦，而水果籃更特別用新竹縣的茶花意象點綴，十分特別。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。