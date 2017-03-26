23名全國自強兒童扮牛仔 堅定衝刺夢想

家扶基金會26日表揚全國23位自強兒童，這些自強兒童，12位來自單親家庭，有6位生長在隔代教養家庭，且有5位兒童的母親為外籍人士，多位面臨家庭至少有一個重病或行動不便需要照顧之家人，但自強兒仍堅持照顧家人不放棄夢想。（鄭任南攝）

來自雲林國小三年級的曾國豪（左）每天堅持幫助行動不便的父親，兜售金紙維生。曾國豪的父親（右）特別出席大會帶來驚喜，曾國豪卻也一時不知所措。（鄭任南攝）

隔代教養的張馨云（左）抱著特別出席的阿嬤，平時相依為命的兩人都激動的留下眼淚。（鄭任南攝）

跆拳道女孩黃芝婷（左）與安珮帆（右）特別展現了平時鍛鍊的成果，希望能踢出夢想，更踢出不凡的人生。（鄭任南攝）

平時在家中幫忙務農單親母親照顧兩位妹妹的鄞玉晴（右），面對妹妹上台念出媽媽寫的感謝心情時，不禁留下熱淚。（鄭任南攝）

文武雙全的陳傳旺除了照顧中風的父親立志成為中醫，也習得武術專長，現場表演了一段單手空翻，代表他不畏清苦，困境中學習的決心。（鄭任南攝）

「我想當醫生治好爸爸的病」、「我想當設計師，把阿嬤打扮得漂漂亮亮。」婦幼節前夕，家扶基金會表揚23名全國自強兒童，有些來自偏鄉、有些出身單親家庭，但共同點為面臨成長環境驟變卻不自怨自艾，築夢踏實。

家扶指出，今年得獎者有7人來自隔代教養家庭、11人為單親、近8成家中需要照顧家人，面臨成長環境驟變卻不自怨自艾。23名得獎兒童今天穿上「西部牛仔」裝扮，象徵勇於挑戰、吃苦耐勞精神，同時樂觀面對自己人生。

來自隔代教養家庭的張馨云，從小曾經歷債主上門追討的恐懼中，孝順的她用行動表達愛，課餘時間主動陪阿嬤出門撿拾資源回收，不以為苦；她也自修美容美髮技術，今天幫阿嬤打造年輕造型，希望以後讓阿嬤過更好生活。

家住烏來福山部落的尤建忠，則為了不造成家人更大負擔，國中時毅然決定在家自學，今年準備考高中，第一志願是如名字「建忠」相同，考上建中；當年蘇迪勒颱風重創烏來，對外交通中斷，他更徒步11小時下山背回物資。

14歲的駱俊愷是曲棍球高手，曾代表台灣前往美國參賽獲獎，當時卻連200元生活費都籌措不出，最後決定放棄國手夢，準備攻讀餐飲培養一技之長。但他強調「不後悔」，繼續打球不僅開銷大、也沒人照顧罹患癌症的阿嬤。

來自屏東的僅玉晴則說，父母離異後，家中全靠媽媽務農養大3姊弟，身為長女的她不僅當起「小媽媽」，也常陪媽媽到農地工作。媽媽今天親手製作一個晴天娃娃並寫信，感謝她所做的、媽媽才能撐到現在，讓她當場落淚。

家扶執行長何素秋指出，家扶成立67年來，服務無數弱勢孩子與家庭，這些孩子童年生活有別於一般家庭，本來應是快樂無憂，卻被迫提早成熟、必須負擔家務，令人不捨，但最可貴的是他們更知足、有韌性，不被逆境打倒。

何素秋也說，得獎弱勢孩子積極向上、懷抱清楚夢想，背後都是希望家人可以過得更好，例如跆拳道女孩林詩穎目標成為國手、舉重金牌簡勁禾想「舉」起家中希望等。全國自強兒童表揚希望給予他們肯定，更堅定朝夢想邁進。

(中時)