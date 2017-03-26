23名全國自強兒童扮牛仔 堅定衝刺夢想
「我想當醫生治好爸爸的病」、「我想當設計師，把阿嬤打扮得漂漂亮亮。」婦幼節前夕，家扶基金會表揚23名全國自強兒童，有些來自偏鄉、有些出身單親家庭，但共同點為面臨成長環境驟變卻不自怨自艾，築夢踏實。
家扶指出，今年得獎者有7人來自隔代教養家庭、11人為單親、近8成家中需要照顧家人，面臨成長環境驟變卻不自怨自艾。23名得獎兒童今天穿上「西部牛仔」裝扮，象徵勇於挑戰、吃苦耐勞精神，同時樂觀面對自己人生。
來自隔代教養家庭的張馨云，從小曾經歷債主上門追討的恐懼中，孝順的她用行動表達愛，課餘時間主動陪阿嬤出門撿拾資源回收，不以為苦；她也自修美容美髮技術，今天幫阿嬤打造年輕造型，希望以後讓阿嬤過更好生活。
家住烏來福山部落的尤建忠，則為了不造成家人更大負擔，國中時毅然決定在家自學，今年準備考高中，第一志願是如名字「建忠」相同，考上建中；當年蘇迪勒颱風重創烏來，對外交通中斷，他更徒步11小時下山背回物資。
14歲的駱俊愷是曲棍球高手，曾代表台灣前往美國參賽獲獎，當時卻連200元生活費都籌措不出，最後決定放棄國手夢，準備攻讀餐飲培養一技之長。但他強調「不後悔」，繼續打球不僅開銷大、也沒人照顧罹患癌症的阿嬤。
來自屏東的僅玉晴則說，父母離異後，家中全靠媽媽務農養大3姊弟，身為長女的她不僅當起「小媽媽」，也常陪媽媽到農地工作。媽媽今天親手製作一個晴天娃娃並寫信，感謝她所做的、媽媽才能撐到現在，讓她當場落淚。
家扶執行長何素秋指出，家扶成立67年來，服務無數弱勢孩子與家庭，這些孩子童年生活有別於一般家庭，本來應是快樂無憂，卻被迫提早成熟、必須負擔家務，令人不捨，但最可貴的是他們更知足、有韌性，不被逆境打倒。
何素秋也說，得獎弱勢孩子積極向上、懷抱清楚夢想，背後都是希望家人可以過得更好，例如跆拳道女孩林詩穎目標成為國手、舉重金牌簡勁禾想「舉」起家中希望等。全國自強兒童表揚希望給予他們肯定，更堅定朝夢想邁進。
(中時)
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