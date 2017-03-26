女兒開口第一句喊XX 六月不悅：以後只能放妳醜照
六月與老公李易結婚五年多，兩人育有兒子小Star與女兒Shinny，一家四口幸福和樂，而昨天女兒Shinny首次開口說話，一開始讓六月可說又驚又喜，不過冷靜過後則讓她略為心碎，直呼以後都要放女兒醜照。
六月在臉書描述女兒開口經過，沒想到第一句話就是「爸爸」，起初還以為自己聽錯，就後來居然又重覆說了一次，而這次連老公李易都聽得相當清楚，不過喜悅後換來的卻是六月玻璃心碎滿地，她感概寫道「孩子啊、你熬夜都是媽媽陪你、你肚子餓也是媽媽餵你～啊怎麼你第一個叫的不是我」，文末更附上許多哭臉的貼圖，甚至為了「懲罰」女兒，還揚言以後放上臉書的照片都只能是「醜照」。
不過對此李易則是得意洋洋在臉書寫道，「我女兒人生第一個講的單字出爐～～是爸爸」，讓他直呼完勝媽媽，不過有粉絲要李易別開心太早，因為「這是媽媽的陰謀，以後有事都叫爸爸了」。
(中時電子報)
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