馮世寬軋一腳國防部形象劇？ 國防部：無此規劃

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針對媒體報導，國軍形象連續劇男主角由孟姓軍官擔綱， 並且國防部長馮世寬在劇中軋一角，國防部下午表示，報導內容純屬臆測，目前尚無此規劃。

國防部日前公布，將推出國軍形象連續劇，預計9月播出。國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳日前在立法院還透露，男女主角已經大致選定。

(旺報)