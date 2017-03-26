MLB》向波多黎各道歉？亞當瓊斯：沒說錯話

亞當瓊斯經典賽冠軍戰後的發言，引起軒然大「波」。(美聯社資料照)

美國隊日前於經典賽奪得隊史首冠後，當家中外野亞當瓊斯(Adam Jones)對波多黎各預先準備慶祝奪冠之舉的反應，惹得波多黎各鐵捕莫里納(Yadier Molina)不滿，狠批瓊斯不懂冠軍意義，更要求他向波多黎各道歉，不過似乎無用，瓊斯26日回應，認為他「沒有說錯什麼。」

整起事件的導火線，是因為瓊斯在受訪時，表示賽前得知波多黎各早早準備好封王T恤、慶祝遊行等計畫，讓他們不太舒服而被激發鬥志；莫里納聽聞後，感覺瓊斯輕蔑波多黎各，怒轟瓊斯「根本不明白冠軍對他們有多重要」。據《巴爾的摩太陽報》記者梅歐利(Jon Meoli)報導，瓊斯依然堅守他的立場。

「我不認為我有說錯甚麼！」瓊斯澄清，他尊重波多黎各的民眾跟莫里納，但他只不過想表達甚麼事激勵了他們，「沒有任何輕蔑波多黎各的意思」，並表示他從未不尊重其他國家，因為根本沒有意義，同時期望波多黎各民眾停止在社群媒體上詛咒他的行為，「因為我媽對那有點厭煩，而我不希望她繼續做甚麼回應了！」

(中時電子報)