刷爆陸社群 山東辱母殺人案判決引爆網民憤怒

山東省高級人民法院。(中新社)

今天在中國各大社群媒體上最熱門的新聞莫過於山東辱母殺人案的判決結果了，為保護母親不繼續受辱的兒子于歡被判無期徒刑，引爆不少陸網民對司法系統失望，並表示社會和法律若無法保護家人，那就只好用自己的方式去保護了！

根據騰訊網報導，于歡的母親蘇銀霞為了公司周轉資金而向人借款，但因餘款未能全數還清因此遭暴力討債。去年4月中旬蘇的公司遭11名討債者闖入、並限制蘇和于歡的自由，其中一名討債者用于歡的鞋子捂蘇的嘴，還有人掏出生殖器往蘇臉上磨蹭。警察雖然一度到場，但僅丟下一句：「要帳可以，但不能動手大人」就離開。于歡因此失控拿水果到反擊討債者，造成1人死亡、2人重傷和1人輕傷。東網報導，事發後于歡自首，將水果刀交給警方。

法院判于歡故意傷害有罪，處以無期徒刑，因為法官認為當時無防衛急迫性，因此不構成正當防衛。判決結果引發中國網友不安和憤怒，網友晒爱思PsyEyes說儘管判決是依法行事，但明顯違反基本倫理，許多人反而同情于歡因絕望引發的衝動性犯罪。文末晒爱思PsyEyes說，若「法律無法讓人民感到安全，那法律就是用來羞辱人民的。」

新浪微博上中國網民也忍不住嘆息，網友小丟几几几說看這新聞後很無力、對國家失望。也有不少網友引述蘇聯詩人馬雅可夫斯基(Vladimir Vladimirovich Mayakovsky)的話：「當社會把你逼到走投無路的時候，不要忘了，你身後還有一條路，那就是犯罪，記住，這並不可恥。」網友魏什么乜也說：「還能說甚麼 法律是用來約束弱者的.....」，還有網友呼籲政府調查涉案的警員。

人民日報社評說這件事情引發的輿論顯示，這件事情不能單以法律作判斷，應考慮當時的倫理情境。大眾認為于歡的行為是出自於倫理，凸顯和法律之間的衝突，人民日報呼籲應讓民眾在每個案件中都能感受到公平正義。

這起案件因為引發嘩然，山東高級人民法院已派人前往調查，除了審查于歡的行為是否屬於正當防衛外，也將調查警方是否有失職行為。

(中時電子報)