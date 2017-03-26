林鄭月娥當選　梁振英2.0版挑戰大

香港前政務司司長林鄭月娥今天當選下屆行政長官（特首），雖是北京當局屬意人選，但也被泛民形容為「梁振英2.0版」，她未來能否改善與泛民關係、令社會更和諧，執政挑戰仍大。

資料顯示，林鄭月娥於1957年出生，祖籍浙江省寧波市，擔任公務員至今有36年。她有5兄弟姊妹，排行第4。

中學讀書時，林鄭月娥就展現出領袖才能，擔任學校的總領袖生，其後就讀香港大學，於1980年取得社會科學學士學位。

同年，她加入港府成為政務主任，其後先後擔任庫務局副局長、社會福利署署長、房屋及規劃地政局常任祕書長、發展局局長。

林鄭月娥擔任發展局局長期間，處理了多起爭議事件，包括拆遷具殖民地色彩的中環皇后碼頭、馬頭圍道舊樓倒塌事件，以及新界村屋僭建事件等。

在處理皇后碼頭拆遷爭議時，她曾親自到碼頭與阻止拆遷的保育示威者面對面討論問題。

為此，林鄭月娥的名聲浮上水面，被認為敢於處理棘手及爭議問題，且立場堅決果斷，其後被媒體形容為「好打得」，意即為人堅決硬朗，不容易低頭。

林鄭月娥的這種作風令她一度是官員中民望最高的一位。根據香港大學民意研究計畫於2012年4月進行的調查，受訪民眾對林鄭月娥的支持率達到73.8%。

林鄭月娥就是挾著如此高的民望，於2012年7月加入當時新任特首梁振英的班子，出任政務司司長，統領全港公務員。

2014年底香港爆發「占中」運動，林鄭月娥受命於梁振英，與律政司司長袁國強等人與「占中」學生領袖商談政改，但最終不歡而散。

此後，林鄭月娥的民望開始下跌。

在這次特首選戰中，林鄭月娥更成為泛民主派針對的對象；泛民方面形容她是「梁振英2.0」，即是梁振英政策的追隨者，而此前泛民以打倒梁振英為政治己任。

相反的，泛民支持另一位非來自泛民陣營的候選人、前財政司司長曾俊華，指他為人溫和，「較能彌補社會的撕裂」。

但有分析指出，曾俊華既非泛民人士，嚴格上更屬於建制派以內的人，泛民方面所以支持他，純粹是政治上的需要，即反對任何北京中央支持的候選人。

特首選舉並非由市民一人一票選出，而是由1200人組成的選舉委員會選出。就當選人的條件而言，北京官員說過，必須「愛國愛港」、有管治能力、中央任任和市民接受。

所以，這個由北京方面所訂定的「遊戲規則」，不單純是民望的比較。

特首梁振英近日在海南博鰲論壇上接受港媒訪問時就說，特首必須獲得中央高度信任，否則香港不可能有高度自治。

按照這個標準，林鄭月娥當選，看來在上述4項條件中，「獲得中央信任」是其擊敗曾俊華的主因。

不過，林鄭月娥出任特首後能否令社會更和諧，能否改善與泛民關係，這都是未知數；如果泛民同樣以打擊梁振英的態度來對付林鄭月娥，其施政也會舉步維艱。1060326

(中央社)