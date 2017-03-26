駐澳學者遭陸反覆訊問 禁止登機返澳
澳洲今天表示，中國大陸當局阻止居住澳洲的學者馮崇義登機返澳。消息人士表示，中國大陸曾就馮崇義與當地自由派知識分子的關係反覆訊問他。
路透社報導，在雪梨科技大學（UTS）任教已久的教授馮崇義捲入這起風波之前，中國大陸國務院總理李克強才剛結束為期5天的坎培拉與雪梨正式出訪行程，期間他支持澳洲與中國大陸之間的自由貿易及更緊密的經濟關係。
馮崇義為澳洲永久居民，但仍持有中國大陸護照，他3週前入境中國大陸。
2名熟悉內情人士告訴路透社，馮崇義本週稍早先在西南部雲南省首府昆明市遭拘留訊問，24日上午前往廣州國際機場登機時又遭人攔下。
他當時與擁有澳洲公民身分的妻子同行。
其中1名消息人士說，馮崇義之後向澳洲當局求助，並且相信這件案子已經解決了，能夠自由登機。但他昨晚再次試圖登機時，他又被告知自己被列入1張不准搭機名單。
澳洲外交暨貿易部發言人今天表示：「根據澳洲與中國的領事條約，澳洲政府只能提供持澳洲護照進入中國的公民領事協助。」
中國大陸外交部與公安部沒有立即回覆置評要求。（譯者：中央社周莉芳）1060326
(中央社)
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