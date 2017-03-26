蔡正元頻打馬 馬辦：綠營快把蔡當自己人

國民黨政策會執行長蔡正元再度在臉書槓上前總統馬英九，蔡正元在臉書提及民視董事長郭倍宏稱民視、公視、華視都是台獨電視台一事，蔡正元指責馬任內拿華視丶公視毫無辦法，內無能臣 外無戰將，只剩立場不明的金家軍，對台獨不沾鍋又不敢踫。馬辦發言人徐巧芯反批蔡正元砲口又向內，製造藍營內亂，「綠營人士可能已經開始把蔡正元視為自家人了。」

徐巧芯呼籲，請黨主席洪秀柱不要再刻意縱容幹部攻擊黨內同志，連自己的黨務主管都管不動，那麼何以領導整個國民黨？蔡正元已多次對馬前總統進行人身攻擊，至今仍不知自我反省，擔任黨職前後期間，蔡正元涉及買賣黨產中影公司及淘空弊案，被判刑定讞，傷害黨的形象至鉅，此次的胡亂批評更是不可理喻。

徐巧芯表示，如果蔡正元認為華視、公視等公營媒體立場偏頗，為何不去批評政府及執政黨，反而把炮火對準黨內同志？這些有意傷害國民黨的諸多舉動，不得不讓人懷疑蔡執行長的動機何在？如不是為了黨主席選舉，「難道是刻意替綠營製造藍營內亂？綠營人士可能已經開始把蔡正元視為自家人了。」

徐巧芯說，蔡正元曾公開表示，黨主席選舉後就離開黨中央職位，但他在這段期間不斷挑動黨內對立，製造分裂，實在讓關心國民黨未來發展的人憂心，或許蔡可以拍拍衣䄂瀟灑離去，但其所造成黨內的傷害，恐怕難以彌補，徐呼籲洪要以黨的未來為重，不可再讓國民黨一直流血不止。

(中時)