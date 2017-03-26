郝龍斌：不要青壯成刺客 黨願培育人才一戰再戰

參選國民黨主席的現任副主席郝龍斌26日表示，關於2018縣市長大選的規劃，他已經思考一年，國民黨要重新站起來，這是關鍵第一步，因為若國民黨唯有先增加地方實力，才能制衡民進黨的一黨獨霸。

郝龍斌更直指，對於黨內的青壯世代，要的也不是刺客，那種不成功便成仁太悲壯了，黨內青壯人才不能當犧牲打，「黨要能包容他們輸一次、兩次的可能，只要有潛力、實力、形象者，黨就不能棄才，要繼續培養他們；這樣青壯世代才會不怯懦，敢為黨一戰再戰。」

他表示，2018怎樣才叫勝選？他提出三個目標：一、藍軍執政縣市要增加；二、六都最少要拿二；三、國民黨全國得票數要增加。郝龍斌表示，他知道這樣的目標很難，「但在民進黨荒腔走板的執政下，如果國民黨做不到這三點，那未來的路會更難！」

對於候選人的條件，郝龍斌也提出三個想法：一、候選人要能提升國民黨形象，讓選民耳目一新，願意再次投下信任票；二，會贏的地方就要大膽提會贏的人，不論是破格徵召或泛藍協調都好；三、黨要有計畫、有資源的培養願意在地深耕、續攻的人。

郝龍斌指出，重點是年齡和心態都能再繼續服務深耕的人，黨就要給資源，再接再厲，才能不斷累積選票能量。「敗一次、走一個，只是在耗損我們的選將而已」，「民進黨可以十年磨一劍，國民黨不能敗選就斷一劍！」

他認為，過去國民黨不是沒有「能戰的人才」，但卻缺少「敢戰的勇氣」，就是因為總是為黨一戰後，「勝選成英雄、敗選成狗熊」，沒有長久戰的準備。而未來，不論是江啟臣、陳學聖、蔣萬安、曾銘宗、連勝文、羅智強、侯友宜、陳宜民、徐臻蔚等所有黨內中生代的優秀人才，2018、2020為國民黨出戰已不是福利，而可能是大家「逃不掉的任務」。只是怎麼戰、排那一場戰役、打什麼位置，未來都不再是由一人說的算了。國民黨要改變的文化很多，選戰文化其實就是一環。

他表示，若他當選黨主席，一定要把國民黨過去常常是自掃門前雪的孤軍奮戰，轉成大家同舟共濟、榮辱與共的團體戰。讓黨內人才能戰、願戰、敢戰，國民黨要重返執政是一場持久戰、也是一場團體戰。

(旺報)